Schulen werden schrittweise wieder geöffnet

Photo : YONHAP News

Die Schulen in Südkorea werden ab dem heutigen Mittwoch schrittweise wieder geöffnet.Zuerst kamen die ältesten Jahrgänge der Oberschulen heute wieder in den Unterricht.Der ursprünglich für Anfang März vorgesehene Schulbeginn musste wegen der Corona-Pandemie fünfmal verschoben werden, zwischenzeitlich war ein Online-Unterricht eingeführt worden.Am 27. Mai werden die Zweitklässler der Oberschulen, die Drittklässler der Mittelschulen, die Erst- und Zweitklässler der Grundschulen sowie Kindergartenkinder wieder in die Schulen bzw. Kindergärten kommen. Ab dem 3. Juni können die Erstklässler der Oberschulen, die Zweitklässler der Mittelschulen und die Dritt- sowie Viertklässler der Grundschulen wieder im Klassenzimmer lernen. Alle anderen Jahrgänge der Mittel- und Grundschulen können am 8. Juni in die Schule zurückkehren.Die Schüler sollen zuvor Angaben in einer Applikation des Bildungsministeriums zur Selbstdiagnose machen. Wer verdächtige Symptome wie eine Körpertemperatur von mindestens 37,5 Grad oder Husten hat, darf nicht in die Schule kommen. Nicht erlaubt ist ein Schulbesuch außerdem, wenn sich ein Angehöriger in Selbstquarantäne befindet. Den Schülern wird per SMS mitgeteilt, ob sie in die Schule kommen dürfen.Am Eingang erfolgt die Messung der Körpertemperatur. Bei einer Temperatur von 37,5 Grad oder höher wird der betroffene Schüler an einem getrennten Ort auf das Coronavirus getestet.Im Klassenzimmer und Flur werden die Schüler dazu aufgefordert, einen Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten.