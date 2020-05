Südkorea meldet 32 neue Corona-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind erstmals seit neun Tagen über 30 neue Covid-19-Fälle gemeldet worden.Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten am Mittwoch mit, dass mit Stand von 0 Uhr innerhalb von 24 Stunden 32 Neuinfektionen bestätigt worden seien, davon 24 lokale Übertragungen und acht importierte Fälle. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Land stieg damit auf 11.110 an.22 der 24 lokalen Infektionen wurden in der Hauptstadtregion nachgewiesen. Seoul meldete sechs Fälle, die Provinz Gyeonggi und Incheon hatten jeweils acht Fälle zu beklagen. Die zwei weiteren Fälle wurden in der Provinz Nord-Jeolla und Daegu bekannt.Am Dienstag wurden 128 weitere Patienten genesen aus der Quarantäne entlassen. Bisher konnten 10.066 Patienten, 90,6 Prozent aller Corona-Infizierten im Land, die Krankheit überstehen.Derzeit werden 781 Corona-Patienten medizinisch behandelt. 16.351 Menschen warten das Testergebnis ab.Bisher wurden 263 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die Sterberate beträgt 2,37 Prozent.