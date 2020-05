Internationales US-Senator fordert Aufnahme von Nordkorea-Hilfe in Corona-Entlastungsgesetz

Ein US-Senator hat gefordert, Maßnahmen zur Verstärkung der Hilfe für Nordkorea in ein künftiges Hilfspaket wegen der Corona-Krise aufzunehmen.



Laut seinem Büro schickte der Demokrat Edward Markey am Dienstag (Ortszeit) ein entsprechendes Schreiben an den republikanischen Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, und den demokratischen Minderheitsführer, Chuck Schumer.



Darin bezeichnete Markey einen von ihm eingebrachten Gesetzentwurf zur Verstärkung der humanitären Hilfe für Nordkorea als eine vorrangige internationale Aufgabe, die in künftigen Corona-Hilfspaketen berücksichtigt werden sollte.



Er betonte die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass Sanktionen die Hilfslieferung nicht behindern würden. Der Gesetzentwurf, den er im April eingebracht hatte, sei dafür gedacht, Hilfslieferungen von Nichtregierungsorganisationen an Einwohner in Nordkorea zu erleichtern, hieß es.