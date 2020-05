Einige Oberschulen in Incheon schickten Schüler wieder nach Hause

Photo : YONHAP News

In fünf Bezirken in der Stadt Incheon sind die Schülerinnen und Schüler heute wieder nach Hause geschickt worden.Nach monatelanger Pause kehrten landesweit die Schülerinnen und Schüler der ältesten Jahrgänge wieder in den Unterricht zurück.Wie das Bildungsamt der Stadt Incheon mitteilte, hätten 66 Oberschulen in fünf der insgesamt zehn Stadtbezirke den Schulstart abgesagt. Grund waren bestätigte Infektionsfälle in Schülerkreisen.Die Oberschulen in den anderen Bezirken hielten zunächst an dem Plan für die Wiederaufnahme des Unterrichts im Klassenzimmer fest. Jedoch will das Bildungsamt nach Rücksprache mit den für den Seuchenschutz zuständigen Behörden erneut über die Wiedereröffnung der Schulen entscheiden.