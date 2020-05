Sejong-Institut will in Vietnam, Indonesien, Indien und Türkei Koreanisch-Lehrer ausbilden

Südkoreas öffentliches Sprachinstitut will in Vietnam, Indonesien, Indien und der Türkei 100 Koreanisch-Lehrer ausbilden.Den Plan gab die Stiftung des König-Sejong-Instituts am Mittwoch bekannt.Die ersten Programme werden noch im Mai in Vietnam und Indonesien starten. In der Türkei soll ein solches Ausbildungsprogramm im Juni beginnen, in Indien im August.Teilnehmen können südkoreanische und ausländische Staatsbürger, die in dem Land leben. Ein Programm wird unter anderem aus 120 Vorlesungsstunden und 20-stündigen Unterrichtssimulationen bestehen.Wer eine gute Leistung erzielt, darf auf Probe drei Monate lang an einem Sejong-Institut unterrichten.Die Stiftung will im kommenden Jahr auch in den USA lokale Kräfte zu Koreanisch-Lehrern ausbilden.