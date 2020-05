Südkorea spendet Veteranen in Äthiopien 40.000 Mundschutzmasken

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Veteranen in Äthiopien 40.000 Mundschutzmasken gespendet.Auch äthiopische Soldaten zählten im Koreakrieg (1950-53) zu den UN-Truppen, die an der Seite Südkoreas gekämpft hatten.Die südkoreanische Botschaft in Addis-Abebba teilte am Dienstag mit, dass 132 Veteranen und ihre Familien vom Komitee zum Gedenken an den 70. Jahrestag des Kriegsausbruchs Masken erhalten würden.Botschafter Lim Hoon-min sagte bei der feierlichen Übergabe, dass Südkorea die von den Veteranen erbrachten Opfer für Frieden und Freiheit niemals vergessen werde.Der Leiter der Veteranen-Vereinigung habe sich für die jüngste Spende sowie für geleistete medizinische Hilfe und an Nachfahren der Kriegsteilnehmer vergebene Stipendien bedankt.Botschaftsangehörige wollen die in der Hauptstadtregion lebenden Veteranen zu Hause besuchen und ihnen die Masken persönlich überreichen. Den weiter entfernt lebenden Veteranen werden die Masken per Post zugeschickt.