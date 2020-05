FC Seoul muss wegen Sexpuppen auf Stadiontribüne Rekordbuße zahlen

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Profi-Fußballklub FC Seoul muss für die Platzierung von Sexpuppen als Zuschauerattrappen eine Rekordbuße zahlen.Die Koreanische Profi-Fußballliga teilte den Beschluss ihrer Sanktionskommission am Mittwoch mit, gegen den Verein eine schwere Disziplinarstrafe in Höhe von 100 Millionen Won (81.300 Dollar) zu verhängen. Das ist das höchste Strafgeld, das der Verband je einem Klub auferlegt hat.Der Hauptstadtverein hatte in einem Heimspiel gegen den Gwangju FC am 17. Mai vor leeren Rängen menschenähnliche Figuren auf der Stadiontribüne installiert, die sich als weibliche Sexpuppen herausstellten. Das sorgte für heftige Kritik.Damit habe der Verein für einen ernsthaften Verfall der Ehre der K League gesorgt, begründete die Sanktionskommission die Entscheidung.Die Kommission ging davon aus, dass der FC Seoul im Verlauf der Diskussionen mit dem Lieferanten hätte erkennen müssen, dass es sich um Sexpuppen handele, obwohl diese als Schaufensterpuppen angeboten worden waren. Dass der Verein diese ohne weitere Prüfung angenommen hatte, sei ein schweres Versäumnis.