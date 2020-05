Politik Von Südkorea geleitete multilaterale Gruppe zu Infektionskrankheiten nimmt Arbeit auf

Eine von Südkorea geleitete multilaterale Gruppe zu Infektionskrankheiten hat am Mittwoch ihre Arbeit aufgenommen.



Die Gruppe zur Unterstützung gegen globale Infektionskrankheiten (G4IDR) sei bei einer Videokonferenz ins Leben gerufen worden. Die Sitzung sei von Genf aus, dem Sitz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus organisiert worden, teilte das südkoreanische Außenministerium mit.



In ihrer Glückwunschansprache sagte Außenministerin Kang Kyung-wha, dass globale Infektionskrankheiten wie Covid-19 nicht von jedem Land selbst bewältigt werden könnten. Sie hoffe, dass die neue Gruppe zu einer verbesserten internationalen Steuerung für die Gesundheit führen werde.



Südkorea hatte diesen Monat Pläne für die Gründung sogenannter Freundschaftsgruppen von UNO, Weltgesundheitsorganisation (WHO) und UNESCO vorgestellt. In den Gremien solle ein Beitrag dazu geleistet werden, internationale Gespräche über die Bekämpfung der Corona-Pandemie vorzubringen.



G4IDR ist gemäß diesem Vorschlag das zweite multilaterale Format für eine gemeinsame Reaktion auf das Coronavirus. Letzte Woche hatte bereits eine Gruppe Beratungen begonnen.