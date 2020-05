12 neue Corona-Infektionen in Südkorea nach 32 am Mittwoch

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die Zahl der neu gemeldeten Corona-Infektionen nach einem zwischenzeitlichen Anstieg wieder gesunken.Heute wurden 12 neue Fälle gemeldet, nachdem am Mittwoch 32 Neuinfektionen bekannt geworden waren.Zehn der heute bekannt gemachten Fälle gehen auf lokale Ansteckungen zurück. Sechs Fälle wurden in Incheon gemeldet, drei in Seoul und einer in der Provinz Süd-Chungcheong.Nach dem Auftreten eines Corona-Infektionsherds im Zusammenhang mit Nachtklubs in Seoul am Monatsanfang und in einem großen Krankenhaus waren die Infektionszahlen auf etwa 30 am Tag gestiegen. Später stabilisierte sich die Lage bei täglich etwa zehn Neuinfektionen, ehe es einen zwischenzeitlichen Sprung auf 32 Fälle gab.In Südkorea wurden bislang 11.122 Covid-19-Fälle erfasst. Am Donnerstag wurde ein weiterer Corona-Toter gemeldet. Damit wurden in Südkorea bislang 264 Sterbefälle mit der Seuche in Verbindung gebracht.