Hohe Militärs Südkoreas und der EU sprechen über Zusammenarbeit im Kampf gegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Hohe Militärs aus Südkorea und der EU haben über die Zusammenarbeit im Kampf gegen Covid-19 gesprochen.Generalstabschef Park Han-ki habe am Mittwoch mit dem Vorsitzenden des Militärausschusses der Europäischen Union Claudio Graziano die aktuelle Lage am Telefon erörtert, teilte Südkoreas Vereinigter Generalstab mit.Graziano habe berichtet, wie die EU-Staaten mit dem Corona-Ausbruch umgehen und Südkorea gebeten, Erfahrungen und Know-how weiterzugeben.Park habe berichtet, dass Südkoreas Streitkräfte die Anstrengungen der Regierung für die Bekämpfung des Virus vollständig unterstützt hätten. Hierfür seien Personal und Ausrüstung mobilisiert worden. Auch seien strenge Vorschriften erlassen worden, um eine Ausbreitung in den Kasernen zu verhindern.Der EU-Vertreter habe sich für die Informationen bedankt und beide Seiten hätten sich auf eine Verstärkung der Zusammenarbeit in verschiedenen sicherheitspolitischen Fragen verständigt, hieß es weiter.