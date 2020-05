Internationales Trump begründet hohe Corona-Fallzahlen in USA mit vielen Tests

US-Präsident Donald Trump hat es auf die vielen Tests zurückgeführt, dass die USA weltweit die meisten Corona-Infizierten verzeichnen.



Dabei zog Trump Südkorea und Deutschland zum Vergleich heran.



Die USA hätten rund 14 Millionen Covid-19-Tests, damit so viele wie nirgendwo in der Welt, durchgeführt, sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit) vor Reportern. Wenn man 14 Millionen Menschen teste, finde man auch mehr Fälle.



Sollten die USA wie Südkorea oder Deutschland lediglich nur drei Millionen Tests durchgeführt haben, wären viel weniger Patienten als jetzt bestätigt worden. Dann hätten die Menschen gesagt, dass es nur wenige Patienten gebe und dass die USA ihre Sache gut machten, betonte Trump.



Laut den südkoreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden in Südkorea mit Stand von Mittwoch 776.000 Menschen getestet.