Börse in Seoul kann am Donnerstag zulegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Donnerstag zulegen können.Der Kospi rückte um 0,44 Prozent auf 1.998,31 Zähler vor. Der Index schloss damit bereits den fünften Handelstag in Folge mit einem Plus und kam erstmals seit zwei Monaten wieder nah an die psychologisch wichtige Marke von 2.000 Zählern heran.US-Technologiefirmen würden die Erholung anführen, da sie immer stärker in das Online-Geschäft vordringen würden, um sich auf die Zeit nach Corona vorzubereiten, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.