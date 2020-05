Ex-UN-Chef und Umweltminister diskutieren über koreanische Version von „Green New Deal“

Photo : YONHAP News

Ban Ki-moon, Vorsitzender des dem Präsidenten unterstellten Nationalen Rats für Klima und Luftqualität (NCCA), und Umweltminister Cho Myung-rae haben über die Richtung der koreanischen Version des sogenannten „Green New Deal“ diskutiert.Bei dem Treffen am Donnerstag in Bans Büro in Seoul erläuterte Cho die Wichtigkeit eines grünen New Deal und den Stand der Bemühungen darum. Er betonte die Wichtigkeit, dass NCCA eine umfassende Rolle spielt, und bat um die Kooperation.Cho sagte, dass ein grüner New Deal eine Gelegenheit darstelle, die Wirtschafts- und Umweltkrise gleichzeitig zu überwinden. Dieser werde Aufschluss darüber geben, ob die südkoreanische Gesellschaft in der Vergangenheit steckenbleiben oder den Weg einer nachhaltigen Zukunft beschreiten werde.Die zuständigen Ministerien einschließlich des Umweltministeriums hatten jüngst gemeinsam eine Strategie für einen grünen New Deal ausgearbeitet und dem Präsidialamt darüber berichtet. Präsident Moon Jae-in hatte angeordnet, eine koreanische Version des New Deal anzustreben, bei der ein grüner New Deal und ein digitaler New Deal die zentralen Achsen bilden sollten.Ban riet, den Begriff eines grünen New Deal klar zu umreißen und dessen Geltungsbereich zu definieren. Anschließend sollten dazu passende Investitionsvorhaben und Projekte gefunden werden.Der frühere UN-Generalsekretär schlug auch vor, in Vorbereitung auf das Zeitalter der Klimakrise ein höheres Ziel zu formulieren, darunter ein Beschluss zum Kohleausstieg vor 2050.