Umfrage: 85 Prozent der Südkoreaner bewerten Regierungsreaktion auf Covid-19 positiv

Photo : YONHAP News

Laut Umfrageergebnissen bewerten 85 Prozent der südkoreanischen Bürger das Vorgehen der Regierung im Kampf gegen Covid-19 positiv.Das ergab eine Umfrage von Gallup Korea, deren Ergebnisse am Freitag veröffentlicht wurden. Befragt wurden von Dienstag bis Donnerstag landesweit 1.000 über 18-Jährige.85 Prozent der Befragten, damit zwölf Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage zwei Wochen zuvor, antworteten, dass die Regierung gute Leistungen erbringe.Somit wurde der höchste Stand seit Februar erreicht, als das neuartige Coronavirus in Südkorea zu grassieren begann. Der Anteil der positiv Gesinnten hat ständig zugenommen und sich nun verglichen mit 41 Prozent in der vierten Februarwoche mehr als verdoppelt.Zehn Prozent sprachen von einer schlechten Arbeit, während sich fünf Prozent einer Meinungsäußerung enthielten.Der Zustimmungswert für die Arbeit von Präsident Moon Jae-in betrug 65 Prozent und blieb auf demselben Niveau wie in der Vorwoche. 26 Prozent zeigten sich mit seiner Arbeit unzufrieden.Unter den Parteien verbesserte sich die Minjoo-Partei Koreas um zwei Prozentpunkte auf 46 Prozent Zustimmung. 22 Prozent unterstützten keine Partei, während die Partei für Zukunft und Integration auf 18 Prozent kam und die Gerechtigkeitspartei auf fünf Prozent.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten. Details können auf der Webseite von Gallup oder der Nationalen Wahlkommission eingesehen werden.