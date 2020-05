In diesem Sommer soll es heißer als letztes Jahr werden

Photo : YONHAP News

In diesem Sommer wird es heißer als im Sommer des letzten Jahres werden.Das geht aus der Prognose des Wetteramtes für die kommenden drei Monate hervor. Demnach sollen die Temperaturen in diesem Sommer über dem Durchschnittsniveau in den letzten 30 Jahren liegen.Ab Ende Juli nach dem Ende der Monsunregenzeit würden sich Hochdruckgebiete über dem Nordpazifik und Tibet bis in die Umgebung der koreanischen Halbinsel ausbreiten. Dies werde auf der Halbinsel bis August für schwüle Hitze sorgen, hieß es.Die Hitzewelle werde laut dem Wetteramt zwischen Ende Juli und Mitte August den Höhepunkt erreichen. An 20 bis 25 Tagen werde eine Hitzewelle herrschen, an 12 bis 17 Tagen eine tropische Nacht, damit länger als in den vergangenen Jahren.Die Niederschlagsmenge wird ähnlich wie in den letzten Jahren sein. Nach weiteren Angaben werden während des Sommers neun bis zwölf Taifune im Nordwestpazifik entstehen, zwei bis drei davon würden voraussichtlich die Halbinsel betreffen.