Bisher über 90 Prozent der Haushalte bekamen Corona-Hilfe ausbezahlt

Bisher haben über 90 Prozent der Haushalte die Corona-Hilfe ausbezahlt bekommen.Das Ministerium für Inneres und Sicherheit teilte am Sonntag mit, dass mittlerweile mehr als 20 Millionen Haushalte die Unterstützung erhalten hätten. Das seien 92,6 Prozent der 21,17 Millionen Haushalte, denen die finanzielle Hilfe zustehe.89 Prozent des dafür vorgesehenen Budgets in Höhe von 14,2 Billionen Won oder 11,4 Milliarden Dollar sei mit Stand am Samstag bereits eingesetzt worden.Zu den Nutznießern zählten auch 2,9 Millionen Haushalte mit niedrigem Einkommen, denen das Geld ohne vorherige Beantragung automatisch gezahlt wurde.Die übrigen Haushalte bekamen die Hilfe auf Antrag in Form von Kreditkarten-Punkteguthaben, als Gutscheine oder Prepaid-Karten.Die Unterstützung beträgt ab 400.000 Won für einen Single-Haushalt bis zu einer Million Won für eine mindestens vierköpfige Familie.