Nur zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler sollen gleichzeitig in die Schule kommen

Photo : YONHAP News

Angesichts des stufenweisen Schulstarts will die Regierung vorschreiben, dass nur zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in der Schule unterrichtet werden dürfen.Nach Angaben des Bildungsministeriums gilt die Empfehlung für alle Schulklassen mit Ausnahme der Drittklässler der Oberschulen. Sie gelte insbesondere für Schulen, in denen eine erhöhte Gefahr einer Ausbreitung des Coronavirus herrsche. Mit der Regelung soll der Kontakt zwischen den Schülern in der Schule eingeschränkt werden. Zudem wolle das Ministerium 30.000 Personen beschäftigen, die an den Schulen die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln überwachen, hieß es.Am Mittwoch kehren die Zweitklässler der Oberschulen, die Drittklässler der Mittelschulen sowie die Erst- und Zweitklässler der Grundschulen in den Unterricht zurück. Auch in den Kindergärten wird der offizielle Unterricht wieder beginnen. Letzte Woche waren die ältesten Jahrgänge an den Oberschulen erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wieder im Klassenraum unterrichtet worden.