Elfter Todestag des früheren Staatspräsidenten Roh Moo-hyun begangen

Photo : YONHAP News

Am letzten Samstag hat eine Zeremonie zum elften Todestag des früheren Staatspräsidenten Roh Moo-hyun stattgefunden.Der Gedenkveranstaltung in seinem Heimatdorf Bongha in Gimhae in der Provinz Süd-Gyeongsang wohnten seine Witwe Kwon Yang-sook und Hinterbliebene sowie namhafte Politiker, darunter der Vorsitzende der regierenden Minjoo-Partei Koreas Lee Hae-chan und die Vorsitzende der Gerechtigkeitspartei Shim Sang-jeong, bei. Wegen der Corona-Pandemie fand die Veranstaltung in einem kleineren Rahmen statt, etwa 100 Personen waren gekommen.Die Zeremonie wurde von der Roh Moo-hyun-Stiftung im Internet live übertragen.