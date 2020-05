Internationales Französische Veteranen des Koreakriegs erhalten Mundschutz aus Südkorea

Französische Veteranen des Koreakriegs haben Mundschutzmasken aus Südkorea erhalten und sich dafür in den lokalen Medien bedankt.



Die französische Tageszeitung Ouest-France berichtete, ein in einem kleinen Dorf in der Normandie lebender Kriegsveteran sei jüngst über ein Päckchen der südkoreanischen Botschaft in Paris sehr überrascht gewesen. Darin hätten sich Mundschutzmasken sowie ein Brief des Botschafters befunden. Im Interview mit der Zeitung habe der Mann gesagt, dass er angesichts der südkoreanischen Maßnahme überrascht gewesen sei und sich sehr gefreut habe, hieß es in dem Bericht weiter.



Die öffentlich rechtliche Rundfunkanstalt France 3 strahlte am Freitag letzter Woche ein Interview mit einem 88-jährigen französischen Veteran des Koreakriegs, der ebenfalls in Südkorea hergestellte Mundschutzmasken geschenkt bekommen hatte.