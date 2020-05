Südkorea unterstützt IAEA bei Corona-Bekämpfung

Photo : YONHAP News

Südkorea will die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bei der Bekämpfung von Covid-19 unterstützen.Seoul will der internationalen Organisation zu diesem Zweck 300.000 Dollar zahlen und an deren Mitgliedsstaaten Know-how für die Pandemie-Bekämpfung weitergeben, teilte das Wissenschaftsministerium mit.Südkorea plane zudem, Fortbildungsprogramme für Mediziner und Beamte von Entwicklungsländern anzubieten. Diese sollen in der Errichtung von Teststellen sowie Eingangskontrollen an den Krankenhäusern geschult werden.Die Unterstützung erfolge auf Anfrage der IAEA. 119 Staaten, die meisten davon Entwicklungsländer, sollen die IAEA um Unterstützung bei der Covid-19-Eindämmung gebeten haben.