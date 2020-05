Innerkoreanisches Nordkorea bestimmt früheren Tag der Gründung des Militärs zum offiziellen Feiertag

Nordkorea hat den 25. April, den früheren Tag der Gründung des Militärs, zum offiziellen Feiertag bestimmt.



Das Organ der nordkoreanischen Arbeiterpartei "Rodong Shinmun" schrieb am Freitag der Vorwoche, dass die Oberste Volksversammlung den Gründungstag der Armee zum nationalen Festtag bestimmt habe.



Die Oberste Volksversammlung habe bekannt gegeben, dass der Tag mit der historischen Bedeutung für die Verwirklichung der Revolution auf der Grundlage der Juche-Ideologie sinnvoll begangen werden solle, hieß es weiter.



Der Tag der Gründung des Militärs in Nordkorea wurde mehrmals geändert. Seit 2018 war der 8. Februar, der Tag der Gründung der regulären Armee, als Feiertag begangen worden.



In Nordkorea gilt der 25. April als der Tag, an dem die Leistungen des verstorbenen Staatsgründers Kim Il-sung, Großvater des amtierenden Machthabers Kim Jong-un, im Kampf für die Unabhängigkeit Koreas während der japanischen Kolonialzeit gewürdigt werden. Experten gehen davon aus, dass Nordkorea den Tag wieder zum offiziellen Feiertag bestimmt hat, um die Errungenschaften des Staatsgründers erneut hervorzuheben.