Chinas Außenminister hofft auf baldige Gespräche zwischen Nordkorea und USA

Photo : YONHAP News

Der chinesische Außenminister Wang Yi hat seine Hoffnung geäußert, dass Nordkorea und die USA ihren Dialog bald wieder aufnehmen.Für eine Klärung von Fragen seien grundlegende Taten erforderlich, sagte Wang am Sonntag auf der Pressekonferenz am Rande der diesjährigen Tagung des Nationalen Volkskongresses in Peking.Er war nach den stagnierenden Verhandlungen zwischen Washington und Pjöngjang gefragt worden und welche Rolle China für deren Fortsetzung spielen könne.Die Schuld für den Stillstand in den Verhandlungen gab der Chefdiplomat den USA. Nordkorea habe in den letzten Jahren einige positive Schritte in Richtung Deeskalation und Denuklearisierung gemacht. Doch hätten die USA sich nicht in substanzieller Weise erkenntlich gezeigt. Dies sei der Grund für den Stillstand.Die USA sollten die mühsam errungenen Erfolge nicht verspielen und entsprechende Vorschläge Chinas und Russlands berücksichtigen, mahnte er.