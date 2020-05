Wirtschaft Südkoreanische Unternehmen nehmen Produktion im Ausland wieder auf

Südkoreanische Großunternehmen nehmen die wegen der Corona-Pandemie eingestellte Produktion im Ausland wieder auf.



Angaben der Branche vom Sonntag zufolge hätten Samsung Electronics sowie LG Electronics beschlossen, ihre Produktionsstätten in Indien wieder zu betreiben.



Samsung habe seit dem 7. Mai seine Fabrik für die Herstellung von Smartphones in Noida, einer Satellitenstadt von Neu-Delhi, und seit dem 14. Mai die Produktionsstätte für Haushaltsgeräte in Chennai wieder in Betrieb gesetzt.



LG habe die Fabrik für Haushaltsgeräte in Pune und die Produktionsstätte in Noida jeweils seit dem 17. und 21. Mai wieder in Betrieb gesetzt, hieß es.



Die Produktion in den Fabriken in den USA und Europa wurde bereits Ende April und Anfang Mai zunächst wieder aufgenommen, nachdem dort die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit gelockert worden waren.