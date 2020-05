Südkorea will 370.000 Mundschutzmasken für ins Ausland adoptierte Koreaner verschicken

Photo : YONHAP News

Südkorea will rund 370.000 Mundschutzmasken an ins Ausland adoptierte Koreaner verschicken.Das Außenministerium teilte am Sonntag mit, dass 160.000 Adoptierte in 14 Ländern davon profitieren würden, darunter in den USA und Frankreich.In die USA allein würden 210.000 Mundschutzmasken geschickt, da die meisten der Adoptierten dort leben.Zunächst waren für diesen Zweck 100.000 Masken vorgesehen, aufgrund der hohen Nachfrage weltweit wurde das Volumen deutlich erhöht.Die Masken werden an Auslandsvertretungen in 14 Länder geschickt, die anschließend in Zusammenarbeit mit Adoptionsagenturen die Verteilung vor Ort übernehmen.