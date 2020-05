Südkoreas Vizevereinigungsminister besucht DMZ-Dorf

Photo : YONHAP News

Südkoreas Vize-Vereinigungsminister Suh Ho will zusammen mit Vertretern der Behörde für das Kulturerbe das Dorf Daeseong-dong innerhalb der demilitarisierten Zone an der Grenze zu Nordkorea besuchen.Hintergrund des für Dienstag geplanten Besuchs ist die Absicht der Kulturerbe-Behörde, die DMZ auf die UNESCO-Welterbe-Liste setzen zu lassen.Suh will sich nach Angaben seines Ministeriums in Daeseong-dong, das unweit des Grenzorts Panmunjom liegt, über die Pläne für eine Erkundungsmission der Kulturerbe-Behörde informieren.Präsident Moon Jae-in hatte im vergangenen Jahr in einer Rede vor der UN-Vollversammlung erklärt, die DMZ in eine internationale Friedenszone überführen zu wollen.