Südkorea meldet 16 neue Corona-Infektionen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Gesundheitsbehörden haben zum ersten Mal seit vier Tagen wieder weniger als 20 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an einem Tag gemeldet.Am Sonntag seien 16 Menschen positiv auf das Virus getestet worden, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention am Montag mit. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionsfälle kletterte demnach auf 11.206.Unter den neuen Fällen befänden sich 13 lokal übertragene Infektionen. Beim Rest handle es sich um importierte Fälle.Zudem wurde ein weiteres Todesopfer in Verbindung mit Covid-19 gemeldet. Die Gesamtzahl stieg somit auf 267.