Rund 30.000 Südkoreaner wegen Pandemie in die Heimat zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Seit Ende Januar sind mehr als 30.000 Südkoreaner wegen der Covid-19-Pandemie aus dem Ausland wieder in ihre Heimat zurückgekehrt.Das teilte das Präsidialamt in Seoul am Sonntag mit. Bis zum Freitag kehrten demnach 30.174 Südkoreaner aus 103 Ländern heim.Die Regierung habe alle möglichen diplomatischen Wege genutzt, um den Betroffenen eine sichere Heimkehr zu ermöglichen, sagte ein Regierungssprecher.Etwa 1700 Südkoreaner hätten dazu Charterflüge benutzt, und 15.800 kehrten auf Flügen zurück, die vorübergehend von kommerziellen Fluggesellschaften angeboten worden seien. Für etwa 770 Südkoreaner hätten ausländische Regierungen Flüge arrangiert.