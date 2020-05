US-Sicherheitsberater ruft Nordkorea zum Atomwaffenverzicht auf

Photo : YONHAP News

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Robert O'Brien, hat Nordkorea zum Verzicht auf das eigene Atomwaffenprogramm aufgerufen.Nur wenn Nordkorea das Atomprogramm aufgebe, könne es eine "große Wirtschaft" aufbauen, sagte O'Brien in einem Interview des Senders CBS News.Die USA hätten in den vergangenen dreieinhalb Jahren einen Konflikt mit Nordkorea vermeiden können, und Präsident Donald Trump habe Erfolge in der Diplomatie mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un vorweisen können.O'Brien wurde auf Berichte der nordkoreanischen Staatsmedien über ein Militärtreffen unter Leitung von Kim angesprochen. Demnach wurde bei dem Treffen über den Ausbau der "nuklearen Abschreckung des Landes" diskutiert.Die USA würden die Schritte Pjöngjangs weiter genau verfolgten, sagte O'Brien.