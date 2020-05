Südkorea äußert Bedauern über Verlängerung der Beschränkungen für Reisen nach Japan

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat Bedauern über Japans Entscheidung mitgeteilt, die Reisebeschränkungen für Südkoreaner wegen Covid-19 zu verlängern.Japan hatte am Montag darüber informiert, dass die Maßnahmen um einen Monat bis Ende Juni verlängert würden. Diese beinhalten eine Aussetzung des Programms für die visumfreie Einreise und eine 14-tägige Quarantänepflicht für Einreisende.Ein Beamter des Außenministeriums in Seoul bezeichnete die Entscheidung am Montag als "bedauerlich". In Südkorea habe sich die Corona-Situation stabilisiert.Seoul wolle Tokio zur baldigen Aufhebung der Beschränkungen aufrufen. Gleichzeitig würde sich Südkorea weiterhin um die regionale Kooperation für eine Eindämmung des Coronavirus bemühen. Auch wolle die südkoreanische Regierung gegebenenfalls weitere Maßnahmen treffen und die Lage in Japan verfolgen.Tokio hatte die Beschränkungen für die Einreise aus Südkorea Anfang März beschlossen. Anschließend hatte auch Südkorea die visumfreie Einreise im Rahmen des Visa Waiver-Programms ausgesetzt.