Ab heute de facto Mundschutzpflicht in Bussen und Taxis

Photo : YONHAP News

Ab heute gilt de facto die Mundschutzpflicht in Bussen und Taxis.Fahrer dürften Passagiere ohne Mundschutzmasken abweisen, teilte das Hauptquartier für Katastrophenschutz mit.Eine Maskenpflicht gilt in den U-Bahnen Seouls in der Hauptverkehrszeit bereits seit dem 13. Mai.Unterdessen wird die Nasen- und Mundschutzpflicht in südkoreanischen Flugzeugen auf Inlands- und Auslandsstrecken ab morgen vollständig eingeführt werden.Die Maskenpflicht wird aller Voraussicht nach bald auch auf Züge ausgedehnt werden.