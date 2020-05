Offenbar US-südkoreanische Verteidigungsministerkonferenz im Juni geplant

Photo : YONHAP News

Eine US-südkoreanische Video-Verteidigungsministerkonferenz soll offenbar im Juni stattfinden.Weil der Shangri-La Dialog in Singapur wegen der Corona-Krise abgesagt werden musste, strebten beide Länder nach südkoreanischen Regierungsangaben ein Videogespräch zwischen Minister Jeong Kyeong-doo und seinem amerikanischen Amtskollegen Mark Esper an.Oben auf der Tagesordnung werde voraussichtlich die Aufteilung der Kosten für die Stationierung der US-Soldaten in Südkorea stehen.Nach sechsmonatigen Verhandlungen sollen sich beide Seiten Ende März auf eine Anhebung um 13 Prozent geeinigt haben. Eine endgültige Vereinbarung soll am Veto von US-Präsident Trump gescheitert sein.