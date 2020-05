Haftbefehl für zwei Mitglieder eines Erpresserrings in Südkorea

Photo : YONHAP News

Ein Gericht in Südkorea hat Haftbefehl für zwei Mitglieder eines Sex-Erpresserrings ausgestellt.Das zentrale Seouler Bezirksgericht ordnete am Montag an, die beiden Männer wegen des Verdachts in Haft zu nehmen, Videos mit kompromittierendem Inhalt produziert und über das Internet verbreitet zu haben. Auch wird ihnen Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation vorgeworfen.Die beiden Verdächtigen sind demnach bezahlte Mitglieder eines "Baksabang" genannten Chatrooms auf der Messaging-Plattform Telegram. Der Gründer des Chatrooms sowie einige Mittäter waren wegen des Vorwurfs angeklagt worden, Bilder und Videos von Frauen und Mädchen für ausbeuterische Zwecke hergestellt zu haben.Die Ermittler gehen davon aus, dass der Chatroom von mehreren Mitgliedern mit verteilten Rollen und Zuständigkeiten betrieben wurde.