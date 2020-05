Korean Air will neue Aktien als Sicherheit für Finanzhilfe anbieten

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fluggesellschaft Korean Air will neue Aktien im Wert von 300 Milliarden Won (242 Millionen Dollar) als Sicherheit für frische Finanzhilfen durch Banken anbieten.Korean Air und ihr Holdingunternehmen Hanjin KAL billigten auf Sitzungen der Verwaltungsräte am Montag die Rettungsmaßnahme.Südkoreas größte Airline ist wegen der Coronavirus-Pandemie unter starken Druck geraten.Dem Rettungsplan zufolge will Hanjin KAL, das knapp 30 Prozent an Korean Air hält, die neu herausgegebenen Stammaktien kaufen. Das ging aus einer Börsenmitteilung von Korean Air hervor.Im April hatten die Korea Development Bank und die Export-Import Bank of Korea beschlossen, 1,2 Billionen Won an Finanzhilfen für Korean Air bereitzustellen. Nach Berichten südkoreanischer Medien muss das Unternehmen bis Ende dieses Jahres mindestens zwei Billionen Won Kapital aufbringen, um über die Runden zu kommen.Die Gläubigerbanken hatten Korean Air aufgerufen, Vermögen zu veräußern und eine Kapitalerhöhung vorzunehmen.