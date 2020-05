Nationales Studie: Mehr internationale Eheschließungen mit südkoreanischen Männern

Die Zahl der internationalen Eheschließungen mit südkoreanischen Männern ist laut einer Studie in den vergangenen vier Jahren stetig gestiegen.



Im vergangenen Jahr seien 17.687 südkoreanische Männer eine Ehe mit Ausländerinnen eingegangen, heißt es in einem Bericht des Koreanischen Instituts für Versicherungsforschung. Im Jahr 2015 seien es noch 14.677 gewesen. Die Zahl stieg demnach das vierte Jahr nacheinander.



Von sämtlichen Eheschließungen südkoreanischer Männer entfielen im vergangenen Jahr 7,6 Prozent auf Ehen mit Ausländerinnen, heißt es weiter.



Dagegen sei Gesamtzahl der Eheschließungen in Südkorea seit 2015 um 24 Prozent zurückgegangen.