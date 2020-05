Weiterhin weniger als 20 Corona-Neuinfektionen täglich

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglich nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Südkorea beträgt weiterhin weniger als 20.Mit 19 Neuinfektionen stieg die gesamte Zahl der Infektionen laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention auf 11.225.10.275 von ihnen gelten mittlerweile als genesen. Zwei weitere Patienten starben mit oder an Covid-19. Mit insgesamt 269 Toten liegt die Sterblichkeitsrate in Südkorea bei 2,4 Prozent.681 Infizierte befinden sich in Quarantäne. 22.044 Personen warten zurzeit auf ihr Testergebnis.