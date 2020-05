Verbraucherstimmung in Südkorea verbessert sich

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherstimmung in Südkorea hat sich im Mai zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder verbessert.Der nationale Konsumklimaindex sei im Vergleich zum April um 6,8 Punkte auf 77,6 Punkte gestiegen, teilte die Zentralbank in Seoul am Dienstag mit. Ein Wert unter 100 bedeutet, dass es mehr Pessismisten als Optimisten gibt.Der Index war wegen des Covid-19-Ausbruchs fünf Monate in Folge gesunken und auf den niedrigsten Stand seit April 2008 gefallen.Die Bank of Korea führte die jüngste Aufwärtsbewegung auf eine Senkung der täglich erfassten Infektionszahlen im Land zürück.