Nationales Südkoreaner erhält Haftstrafe wegen Verstoßes gegen Quarantäneauflagen

Ein Südkoreaner ist wegen Verstoßes gegen die Quarantäneauflagen zu einer Haftstrafe verurteilt worden.



Das Bezirksgericht Euijeongbu hat den 27-Jährigen mit Familiennamen Kim wegen des Verstoßes gegen das Gesetz über Infektionskrankheiten zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Kim soll im April ungeachtet der Pflicht zur häuslichen Quarantäne nach einer Coronainfektion seine Wohnung und später in einem weiteren Fall eine Quarantäneeinrichtung unerlaubt verlassen haben.



Der Mann hatte sich mit dem Coronavirus angesteckt und wurde Anfang April als genesen aus dem Krankenhaus entlassen. Jedoch galt die Auflage, dass er noch zwei Wochen in häuslicher Quarantäne verbringen müsse.



Es ist das erste Mal in Südkorea, dass der Verstoß gegen Quarantäneregeln mit Gefängnis geahndet wurde.