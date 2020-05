Kospi klettert um 2,25 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse Kospi ist um 2,25 Prozent geklettert.Der Index beendete den Handel am Dienstag bei einem Stand von 2.040,22 Zählern. Grund für den Anstieg war die erneut gestiegene Hoffnung, dass ein Impfstoff gegen das neue Coronavirus gefunden werden kann.Die US-Börse hatte am Montag deutlich fester geschlossen, nachdem bekannt geworden war, dass ein Test des Impfstoffherstellers Moderna positiv verlaufen sein soll.Laut Noh Dong-kil von NH Investment and Securities hätten auch Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell die Stimmung der Anleger verbessert. Dieser habe gesagt, dass der Fed noch nicht die Munition ausgegangen sei und sie weitere Maßnahmen beschließen könne, erläuterte Noh gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.