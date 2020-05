2,4 Millionen weitere Schüler zurück im Unterricht

Photo : YONHAP News

Etwa 2,4 Millionen weitere Schüler kehren heute in die Schulen zurück.Im Zuge der zweiten Phase der Schulöffnung würden ab heute die ersten und zweiten Klassen der Oberschulen, der älteste Jahrgang an den Mittelschulen und die Erst- und Zweitklässler der Grundschulen wieder im Klassenraum unterrichtet. Auch in den Kindergärten beginne heute der offizielle Unterricht wieder, teilte das Bildungsministerium mit.Vor genau einer Woche waren täglich rund 440.000 Oberschüler, die im November ihre Hochschulaufnahmeprüfung ablegen werden, in die Schulen zurückgekehrt.In den Schulen wurden spezielle Vorkehrungen getroffen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Damit gerade die jüngsten Schüler den nötigen Abstand wahren, wird der Unterricht noch nicht in voller Klassenstärke stattfinden. Die Schüler werden stattdessen im Wechsel an bestimmten Tagen am Unterricht teilnehmen und weiterhin teilweise von zu Hause aus lernen.Das Ministerium will 30.000 Helfer in die Schulen schicken, die auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln achten werden.Auch wurde die Zahl der erlaubten Fehltage erhöht, da viele Eltern aus Sorge vor Corona-Infektionen einen Schulbesuch ihrer Kinder kritisch sehen.Rund 200 Schulen landesweit, darunter elf in Seoul, haben unterdessen ihren Neustart verschoben. Grund ist, dass bei einigen Kindern sowie Lehrern eine Corona-Infektion festgestellt worden war.