UN-Kommando: Beide Koreas verletzten mit Schusswechsel Waffenstillstandsabkommen

Photo : KBS News

Nach einem Urteil des UN-Kommandos haben mit dem Schusswechsel an der Grenze am 3. Mai beide Koreas das Waffenstillstandsabkommen verletzt.Das US-geführte UN-Kommando gab am Dienstag sein Untersuchungsergebnis bekannt, wonach Nordkorea aus einer kleineren Waffe des Kalibers 14,5 Millimeter vier Schüsse auf ein südkoreanisches Wachposten-Gebäude abgegeben habe. Doch könne nicht beurteilt werden, ob die Schüsse absichtlich erfolgt seien.Das UN-Kommando, das seit dem Ende des Koreakriegs (1950-53) den Waffenstillstand überwacht, kritisierte gleichzeitig die Reaktion der südkoreanischen Streitkräfte. Diese hatten zwei Warnschüsse abgegeben und etwa eine halbe Stunde später Lautsprecherdurchsagen an der Grenze gestartet. Auch damit sei der Waffenstillstand verletzt worden.Die südkoreanischen Streitkräfte hätten jedoch aktiv bei der Untersuchung des Zwischenfalls kooperiert. Nordkorea habe hingegen auf die Bitte um Informationen zu den Schüssen nicht reagiert.Kurz nach dem Zwischenfall waren das südkoreanische Verteidigungsministerium und der Generalstab zu der Einschätzung gelangt, dass die Schüsse versehentlich fielen.