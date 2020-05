Präsidialamt schließt Steuererhöhung zur Finanzierung von Corona-Hilfen aus

Photo : KBS News

Das Präsidialamt hat eine Steuererhöhung zur Finanzierung der verschiedenen Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise ausgeschlossen.Höhere Steuern seien keine realistische Option, sagte ein Sprecher des Amtes am Dienstag bei einem Treffen mit Journalisten in Seoul.Hintergrund war die Ankündigung von Präsident Moon Jae-in am Montag, eine aggressive Fiskalpolitik verfolgen zu wollen.Steuererhöhungen seien in der Sitzung am Montag nicht thematisiert worden. Um die Details der Finanzierung der geplanten Maßnahmen werde sich das von Finanzminister Hong Nam-ki geleitete Notfallkomitee für die Wirtschaft noch kümmern.Zurzeit werde aber versucht, die Mittel für die Corona-Hilfe durch eine rigorose Ausgabenkürzung an anderer Stelle aufzubringen, hieß es weiter.Der politische Chefberater im Präsidialamt, Kim Sang-jo, hatte letzte Woche in einem KBS-Nachrichtenprogramm gesagt, dass eine Steuererhöhung nicht leicht beschlossen werden könne und eine öffentliche Diskussion erfordere.