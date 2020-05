Konjunkturklima verbessert sich nach Auszahlung der Soforthilfe

Photo : YONHAP News

Das Konjunkturklima in Südkorea hat sich im Mai erstmals seit fünf Monaten verbessert.Wie die Bank of Korea am Mittwoch mitteilte, habe der Konsumklimaindex BSI im Mai bei 53, drei Punkte höher als im Vormonat, gelegen. Ein Wert unter 100 bedeutet, dass es mehr Pessimisten als Optimisten gibt.Die Erholung führt die Notenbank vor allem auf die Konjunkturankurbelung im Dienstleitungssektor dank der staatlichen Soforthilfe für alle Haushalte zurück.Der Index im Herstellungsgewerbe fiel jedoch erneut, und zwar um drei Punkte auf 49. Es ist der niedrigste Stand seit Anfang 2009.