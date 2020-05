Internationales Pentagon: US-Atomstreitmacht kann Feinde inklusive Nordkorea abschrecken

Die USA sind sich nach Angaben eines Pentagon-Beamten der Kapazitäten Nordkoreas zur Produktion von Atomwaffen bewusst.



Die USA könnten sich ein ziemlich genaues Bild davon machen, was Nordkorea bisher an Atomwaffen produziert habe, sagte der kommissarische Vize-Abteilungsleiter für Nuklearfragen im US-Verteidigungsministerum, Drew Walter, während eines Internet-Seminars des Mitchell Institute for Aerospace Studies.



Das Pentagon geht demnach davon aus, dass Nordkoreas Nuklearkapazitäten bisher nicht den Umfang erreicht haben, über die andere nuklear aufgerüstete Länder und potenzielle Feinde der USA verfügen.



Die Nuklearstreitkräfte der USA seien bereit, sämtliche Feinde, von Russland bis China sowie potenziell auch Nordkorea und Iran, abzuwehren, sagte Walter.



Nordkoreas Staatsmedien hatten am Sonntag berichtete, dass bei einem Militärtreffen unter Leitung von Machthaber Kim Jong-un eine "neue Politik zum weiteren Ausbau der nuklearen Abschreckung des Landes" besprochen worden sei.