Nordkoreanischer Fußballspieler Pak Kwang-ryong spielt trotz UN-Sanktionen offenbar weiter für FC St. Pölten

Trotz der UN-Sanktionen gegen Nordkorea spielt der nordkoreanische Fußballer Pak Kwang-ryong offenbar weiterhin beim österreichischen Fußballklub St. Pölten.Wie aus der Branche verlautete, habe der österreichische Erstligist am Dienstag Fotos von Pak beim Training auf seiner Homepage veröffentlicht.Das Expertengremium des Sanktionskomitees gegen Nordkorea, das dem UN-Sicherheitsrat untersteht, hatte im März in einem Bericht darauf hingewiesen, dass im Ausland aktive nordkoreanische Fußballer, darunter auch Pak, in ihr Heimatland zurückgeschickt werden sollen. Diese dienten Nordkorea als Devisenquelle. Die österreichische Regierung werde ein Verfahren zur Annullierung der Aufenthaltsgenehmigung des nordkoreanischen Fußballers beginnen und auf der Grundlage des relevanten Gesetzes die endgültige Entscheidung treffen, hieß es in dem Bericht weiter.Der US-Sender Voice of America berichtete unterdessen, dass Pak laut seinem Verein eine offizielle Genehmigung der Regierung erhalten habe. An dem bis zum Saisonende laufenden Vertrag mit ihm werde wie geplant festgehalten.