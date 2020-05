Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen auf 40 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Südkorea ist um 40 auf 11.265 gestiegen.Es war der größte tägliche Anstieg seit 49 Tagen. Nicht zuletzt wegen des auf zusätzliche Jahrgänge ausgedehnten Schulstarts wird eine weitere Ausbreitung der Pandemie befürchtet.19 von 40 Neuinfektionen wurden in Seoul gemeldet. In nur drei der 40 neuen Fälle handelt es sich um importierte Fälle. Die Zahl der Toten bleibt unverändert bei 269.Unterdessen wurde gestern im Zusammenhang mit gehäuften Fällen rund um Diskotheken im Seouler Viertel Itaewon die Infektion einer Kontaktperson des siebten Grades festgestellt. Aktuell bereitet auch die Ausbreitung des Virus in einigen Logistikzentren von Coupang, einem führenden Online-Kaufhaus, Sorge. Dort haben sich mindestens 36 Personen mit dem Corona-Erreger infiziert.