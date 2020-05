Internationales UN-Kommando bespricht mit Südkorea Wiederaufnahme von DMZ-Ausflügen

Das UN-Kommando (UNC) in Südkorea befindet sich nach eigenen Angaben in Konsultationen mit Seoul über die Wiederaufnahme von touristischen Ausflügen in die demilitarisierte Zone zwischen beiden koreanischen Staaten.



Das Tourprogramm für die DMZ war im vergangenen Jahr nach dem Ausbruch der afrikanischen Schweinepest ausgesetzt worden.



Es habe die Untersuchungen des Umweltministeriums zur Schweinepest innerhalb der gemeinsamen Sicherheitszone und anderer Orte in der DMZ unterstützt, teilte das UNC mit.



Beide Seiten seien dabei, eine Balance zwischen der Fortsetzung der DMZ-Ausflüge und den Bemühungen um eine Eindämmung der Schweinepest und Covid-19 herzustellen, hieß es.



Das Vereinigungsministerium in Seoul hatte zuvor erklärt, die Ausflüge könnten im Juni wiederaufgenommen werden, wenn klar sei, dass die DMZ wieder sicher sei.