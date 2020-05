Produktion durch südkoreanische Unternehmen wegen Coronavirus-Krise rückläufig

Photo : YONHAP News

Mehr als die Hälfte der 29 wichtigsten Unternehmensbereiche in Südkorea hat nach einer Studie im ersten Quartal 2020 wegen des Coronavirus-Ausbruchs Rückschläge hinnehmen müssen.Der Luftfahrtsektor sowie die Produktion von Smartphones, Displays und in 14 anderen Industriebereichen sei in den Monaten Januar bis März im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, teilte der Marktforscher CE Score mit.Am stärksten sei der Luftfahrtsektor betroffen, da die Reisenachfrage wegen des Lockdowns und der Produktionsstopps in vielen Ländern um 35,9 Prozent eingebrochen sei.Die Produktion in der Smartphone-Industrie sei um 26,7 Prozent, die der Display-Hersteller um etwa 24 Prozent gefallen, hieß es.Dagegen habe die Halbleiter-Industrie im ersten Quartal eine Produktionssteigerung um 34,9 Prozent verzeichnet, da die Nachfrage wegen der Anordnungen, von Zuhause aus zu arbeiten, und des Online-Unterrichts gewachsen sei.