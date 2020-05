Washington äußert bedingte Unterstützung für innerkoreanische Kooperation

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat zwar ihre Unterstützung für Südkoreas geplante Lockerung der Bedingungen für den innerkoreanischen Austausch geäußert. Dies solle jedoch unbedingt parallel zur Denuklearisierung Nordkoreas vorangetrieben werden, sagte ein Vertreter des US-Außenministeriums am Dienstag.Darüber stimme sich Washington mit seinem Verbündeten Südkorea ab, berichtete "Voice of America" unter Berufung auf den Beamten.Das südkoreanische Vereinigungsministerium kündigte am Dienstag an, die rechtlichen Bedingungen für den innerkoreanischen Austausch lockern zu wollen. Dazu soll auch eine Vereinfachung des Bewilligungsvorgangs für Kontakte mit Nordkoreanern gehören.Der Austausch mit Nordkorea ist angesichts fehlender Fortschritte in den Nuklearverhandlungen zwischen Pjöngjang und Washington praktisch zum Erliegen gekommen.Zum Bericht von VOA sagte der Sprecher des Vereinigungsministeriums Yeo Sang-ki, Washington sende somit eine Botschaft aus, die Zusammenarbeit zwischen Süd- und Nordkorea unterstützen zu wollen. Einer Interpretation, dass es zwischen den USA und Südkorea Differenzen gebe, wollte er nicht zustimmen.