Börse in Seoul kann dritten Tag in Folge zulegen

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Mittwoch den dritten Tag in Folge zulegen können.Der Leitindex Kospi gewann 0,07 Prozent auf 2.031,2 Zähler hinzu.Diese Woche hatte der Kospi erstmals seit Anfang März wieder die psychologisch wichtige Marke von 2.000 Zählern übersprungen.Der Kospi schwankte im Tagesverlauf. Berichte, nach denen die USA Vermögen von chinesischen Beamten und Unternehmen als Vergeltung gegen ein geplantes Sicherheitsgesetz für Hongkong einfrieren könnten, hatten die Kurse zeitweise fallen lassen.Die USA hätten Sanktionen für den Fall angekündigt, dass China für das Sicherheitsgesetz stimmt. Der Streit zwischen den USA und China könnte gegen Ende der Woche weiter eskalieren, sagte Noh Dong-kil von NH Investment & Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.