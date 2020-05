Photo : YONHAP News

Regisseur Bong Joon-ho und Schauspieler Song Kang-ho nehmen an einem internationalen Online-Filmfestival teil.Wie aus der Branche verlautete, werde das Filmfestival ab dem 29. Mai zehn Tage lang auf der Plattform YouTube laufen. Zum Programm zählten 31 Filme, 72 Kurzfilme aus 35 Ländern sowie 15 Gespräche mit Prominenten. Auf der Teilnehmerliste stehen neben dem südkoreanischen Regisseur Bong weltberühmte Kollegen wie Francis Ford Coppola und Steven Soderbergh.Die gesamte Planung des Festivals übernahm der Veranstalter des Tribeca Filmfestival in New York, Tribeca Enterprises. 20 internationale Filmfestspiele weltweit, darunter in Cannes und Venedig, nehmen teil.Die Zuschauer können sich kostenlos Filme anschauen und für die Nothilfe der Corona-Pandemie spenden. Die Spenden werden an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weitergeleitet.